«Краснодар» планирует расстаться с нападающим Магомедом-Шапи Сулеймановым до закрытия летнего трансферного окна, об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Трансферная стоимость 23-летнего российского футболиста оценивается в 2,5 миллиона евро. Срок контракта Магомеда-Шапи с краснодарским клубом истекает в конце июня 2024 года.

В прошлом сезоне Сулейманов выступал на правах аренды за «Хапоэль» Беэр-Шева. Нападающий сыграл в чемпионате Израиля 29 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами.

В сезоне-2023/2024 Российской премьер-лиги игрок провел один поединок за «быков».