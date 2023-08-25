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 «Краснодар» принял решение по Шапи эксклюзив

25 Августа 2023 • 12:06 Комментировать (1)

 «Краснодар» планирует расстаться с нападающим Магомедом-Шапи Сулеймановым до закрытия летнего трансферного окна, об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Трансферная стоимость 23-летнего российского футболиста оценивается в 2,5 миллиона евро. Срок контракта Магомеда-Шапи с краснодарским клубом истекает в конце июня 2024 года.

В прошлом сезоне Сулейманов выступал на правах аренды за «Хапоэль» Беэр-Шева. Нападающий сыграл в чемпионате Израиля 29 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами.

В сезоне-2023/2024 Российской премьер-лиги игрок провел один поединок за «быков».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Магомед-Шапи Сулейманов
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Комментарии (1)
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Zenituwka
25 Августа 2023 в 12:44
А как хорошо начинал. Два кадра- он и Ванечка Игнатьев. Две самые яркие звёздочки клуба которые из-за раздолбайства загубили себе не только карьеры, но и как будто убили талант.
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