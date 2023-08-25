Кузьмин: «После выхода в РПЛ Игнашевич стал ещё жёстче»

Полузащитник «Балтики» Максим Кузьмин рассказал, что после выхода в Премьер-лигу главный тренер калининградской команды Сергей Игнашевич стал вести себя более жёстко.

«Как был требовательный и жёсткий, таким и остался. В какой‑то степени стал даже жёстче», — приводит слова Кузьмина «Матч ТВ».

Отметим, что текущий сезон в высшем дивизионе российского футбола стал для «Балтики» первым за последние 25 лет.

После пяти туров текущего розыгрыша РПЛ команда из Калининграда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав три очка. Свой ближайший матч «Балтика» проведёт 27 августа против «Крыльев Советов». Начало — в 17:30 по московскому времени.