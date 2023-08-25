Бубнов поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Урал»

Эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем матче шестого тура Российской премьер-лиги, в котором питерский «Зенит» сыграет против «Урала».

Специалист отметил, что говорить о том, на что способна команда с берегов Невы нет смысла, и после осечек на старте сезона ей нельзя терять очки.

«Голевые моменты у петербуржцев обязательно будут, вопрос в реализации. Психологически гостям будет проще, тем не менее ставлю на хозяев», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Поединок состоится в субботу, 26 августа. Начало - в 15:00 по московскому времени.