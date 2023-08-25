«Зенит» назвал условие перехода Сутормина в ЦСКА

Переговоры между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» по трансферу полузащитника Алексея Сутормина приостановлены.

Как информирует Metaratings.ru, агента хавбека уведомили, что сделка будет возможна только в том случае, если «сине-бело-голубые» подпишут нового футболиста на место Алексея. В противном случае Сутормин останется в расположении петербургского клуба.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в пяти поединках за «Зенит», в которых отметился одним голевым пасом. Срок действующего контракта Алексея с чемпионом России рассчитан до середины 2025 года.