Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Костанца: «Игроков РПЛ, вызывающих восхищение, очень много»

25 Августа 2023 • 11:46 Комментировать
Крылья Советов
...
Балтика
27.08 17:30

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца назвал игроков из РПЛ, которые его восхищают.

По словам 24-летнего бразильца, в России есть много игроков высокого уровня. Костанца выделил зенитовцев Клаудиньо и Вендела, а также игрока «Спартака» Квинси Промеса.

«Игроков РПЛ, вызывающих восхищение, очень много. В «Зените» — Клаудиньо, Вендел. В «Спартаке» — Промес. Это большие футболисты. Раньше здесь выступал Малком, против которого было интересно играть в прошлом сезоне», — приводит слова Костанцы «Матч ТВ».

Костанца перешёл в «Крылья Советов» из «Шерифа» в январе 2022 года. В общей сложности в составе самарской команды защитник провёл 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Клаудиньо Фернандо Костанца Маркус Вендел Квинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ БАЛТИКА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.08.23 в 17:30
Оренбург Оренбург
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.95 4.10 1.88
Видео
25.08.23 в 20:00
Факел Факел
Краснодар Краснодар
3.65 3.70 2.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Августа
12:01 · Россия. Премьер-лига
Кузьмин: «После выхода в РПЛ Игнашевич стал ещё жёстче»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Бубнов поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Урал»
11:52 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» назвал условие перехода Сутормина в ЦСКА
11:46 · Россия. Премьер-лига
Костанца: «Игроков РПЛ, вызывающих восхищение, очень много»
11:46 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» заявил Бабича для участия в РПЛ
11:35 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предсказал исход матча «Факел» - «Краснодар»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Оренбург» - ЦСКА от Бубнова
11:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Гбамбле: «Со «Спартаком» Нене не сыграет, ему нужно набрать форму»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Спартак» - «Ахмат»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Зарема Салихова считает, что в случае отставки Абаскаля «Спартаку» стоит назначить Ганчаренко
10:37 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Если бы у «Динамо» и «Рубина» были исполнители одного уровня, то у «бело-голубых» не было бы шансов»
10:23 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА хочет купить Жуниньо
10:20 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» отказался продавать Кривцова в европейские клубы
10:02 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир: «Все знают, что как бы ты ни играл, «Зенит» в любом состоянии всегда будет рядом»
09:59 · Россия. Премьер-лига
Клубы Саудовской Аравии отказались от покупки нападающего «Спартака»
Все новости
Рекомендуем