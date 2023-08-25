Костанца: «Игроков РПЛ, вызывающих восхищение, очень много»

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца назвал игроков из РПЛ, которые его восхищают.

По словам 24-летнего бразильца, в России есть много игроков высокого уровня. Костанца выделил зенитовцев Клаудиньо и Вендела, а также игрока «Спартака» Квинси Промеса.

«Игроков РПЛ, вызывающих восхищение, очень много. В «Зените» — Клаудиньо, Вендел. В «Спартаке» — Промес. Это большие футболисты. Раньше здесь выступал Малком, против которого было интересно играть в прошлом сезоне», — приводит слова Костанцы «Матч ТВ».

Костанца перешёл в «Крылья Советов» из «Шерифа» в январе 2022 года. В общей сложности в составе самарской команды защитник провёл 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.