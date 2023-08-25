«Спартак» заявил Бабича для участия в РПЛ

Сербский защитник Срджан Бабич включен в заявку московского «Спартака» для участия в Российской премьер-лиге. Об этом сообщается на официальном сайте турнира. Профайл новичка «красно-белых» под шестым номером появился на сайте сегодня, 25 августа.

О трансфере Срджана в стан «красно-белых» было объявлено 21 августа. До переезда в российский чемпионат защитник выступал в чемпионате Испании за «Альмерию». В составе команды Бабич провел 75 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Ближайший матч «Спартак» проведет против грозненского «Ахмата» в Москве 26 августа.