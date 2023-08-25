Бубнов предсказал исход матча «Факел» - «Краснодар»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура чемпионата России, в котором сойдутся воронежский «Факел» и «Краснодар».

«1:2. «Факел» везде упирается, а дома в особенности. Но «Краснодар» не просто так идет в лидерах. Команда показывает хороший атакующий футбол, и для нее нет разницы, где играть», - передает слова Бубнова Sportbox.

Встреча состоится на стадионе в Воронеже сегодня, 25 августа. Начало матча запланировано в 20:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.

По итогам пяти туров «Факел» занимает предпоследнее место в таблице, а «Краснодар» - первое.