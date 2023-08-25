Прогноз на матч «Оренбург» - ЦСКА от Бубнова

В стартовом матче шестого тура чемпионата России сойдутся «Оренбург» и столичный ЦСКА. Своим мнением по этому поединку поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«0:1. ЦСКА нужно реабилитироваться после поражения от «Динамо». Да и лидеров вперед отпускать нельзя. Игра будет непростой, но опыт Федотова и класс игроков должны сказаться», - передает слова Александра Sportbox.

Встреча состоится сегодня, 25 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.