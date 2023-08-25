Агент Гбамбле: «Со «Спартаком» Нене не сыграет, ему нужно набрать форму»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Нене Гбамбле, сообщил, что ивуариец пропустит матч шестого тура РПЛ против «Спартака» из-за травмы.

По словам агента, Гбамбле чувствует себя хорошо и в скором времени должен будет вернуться в общую группу, однако ему ещё только предстоит набрать форму.

«Со «Спартаком» Нене не сыграет. Думаю, ему нужно ещё пара недель. Сейчас он уже начал бегать, скоро вернётся в общую группу. Чувствует себя хорошо, но для официальных матчей нужно набрать форму», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

Отметим, что в текущем сезоне 21-летний вингер пока не провёл ни одного официального матча. В прошлом же розыгрыше чемпионата России Гбамбле принял участие в пяти встречах «Ахмата» и забил один гол.

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится завтра, 26 августа. Начало — в 19:30 по московскому времени.