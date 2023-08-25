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Бубнов дал прогноз на матч «Спартак» - «Ахмат»

25 Августа 2023 • 11:24 Комментировать

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем поединке шестого тура Премьер-лиги между «красно-белыми» и грозненским «Ахматом».

«Спартаку» сейчас нужна победа. В противном случае на Абаскаля будет очень сильное давление. Ставлю на «красно-белых», но большого преимущества ждать не стоит», - цитирует Бубнова Sportbox.

Матч «Спартак» - «Ахмат» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в субботу, 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают шестое место в турнирной таблице, а гости – девятое.

Бубнов назвал теневого претендента на чемпионство в РПЛ

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Спартак Москва Александр Бубнов прогнозы на футбол Ахмат
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