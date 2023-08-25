Зарема Салихова считает, что в случае отставки Абаскаля «Спартаку» стоит назначить Ганчаренко

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, выразила мнение, что в случае увольнения с поста наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля в клуб стоит пригласить нынешнего главного тренера «Урала» Виктора Ганчаренко.

По мнению Салиховой, «Спартаку» не стоит возвращать своих бывших тренеров, а лучше обратить внимание на экс-наставника ЦСКА Ганчаренко.

«Виктор Ганчаренко, если сейчас пошёл тренд на отсутствие какой-либо чистоплотности в переходах. Тем более, что Ганчаренко и в «Краснодаре» побывал. С ЦСКА Гончаренко два раза побеждал «Бенфику» Руя Витории в Лиге чемпионов», — цитирует Салихову Sport24.

После пяти туров РПЛ «Урал» Ганчаренко делит лидерство в турнирной таблице с «Краснодаром». В активе обеих команд по 13 набранных очков. Свой ближайший матч екатеринбуржцы проведут завтра, 26 августа, против «Зенита». Начало — в 15:00 по московскому времени.