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Орещук: «Если бы у «Динамо» и «Рубина» были исполнители одного уровня, то у «бело-голубых» не было бы шансов»

25 Августа 2023 • 10:37 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
26.08 17:30

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ, в котором «бело-голубые» встретятся с «Рубином».

Орещук назвал динамовцев фаворитами предстоящей встречи, при этом отметив, что в матче против казанской команды «бело-голубым» легко не будет. Эксперт считает, что главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов способен удивить соперника.

«Рахимов — очень интересный тренер и тактик. Он под каждую команду выбирает свою тактику. Тот факт, что исполнители разные у «Динамо» и у «Рубина», это да. Но если бы исполнители были одного уровня, то у «Динамо» не было бы шансов», — приводит слова Орещука Metaratings.

Матч «Рубин» — «Динамо» состоится завтра, 26 августа, в Казани. Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Динамо Москва Рашид Рахимов Роман Орещук
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