ЦСКА хочет купить Жуниньо

Защитник бразильского клуба «Брагантино» Жуниньо Капишаба попал в сферу интересов одного из представителей Российской премьер-лиги. По информации в соцсетях инсайдера Ивана Карпина, заполучить игрока в свои ряды хочет московский ЦСКА.

Руководство «армейского» клуба начало переговорный процесс по трансферу Жуниньо. Столичный клуб готов заплатить за южноамериканца 4,1 миллиона евро. С самим футболистом ЦСКА планирует заключить четырехлетнее трудовое соглашение.

После пяти туров чемпионата России московская команда занимает пятое место в турнирной таблице. В ближайшем матче подопечные Владимира Федотова встретятся с «Оренбургом».