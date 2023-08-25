«Краснодар» отказался продавать Кривцова в европейские клубы

«Краснодар» отказался продавать полузащитника Никиту Кривцова в европейские клубы.

По информации издания «РБ Спорт», «Краснодар» не хочет отпускать 21-летнего футболиста, а в случае возможного трансфера намерен заработать на продаже Кривцова сумму значительно выше, чем 2,8 миллиона евро, в которые его оценивает авторитетный порта Transfermarkt.

А текущем сезоне Кривцов провёл в составе «быков» семь матчей, в которых забил один гол. Вчера, 24 августа, молодой полузащитник был включён в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.

После пяти туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 13 набранных очков. Свой ближайший матч «быки» проведут сегодня, 25 августа, против «Факела». Начало — в 20:00 по московскому времени.