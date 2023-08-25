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Уилкшир: «Все знают, что как бы ты ни играл, «Зенит» в любом состоянии всегда будет рядом»

25 Августа 2023 • 10:02 Комментировать
Зенит
...
Урал
26.08 15:00

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир считает, что пока рано говорить о возможном чемпионстве «Зенита» или «Спартака», так как всем командам предстоит пройти длинный путь.

«Нужно отметить, что «Спартак» отлично начал, но самое важное — последовательность. Все знают, что как бы ты ни играл, «Зенит» в любом состоянии всегда будет рядом, так что о чьём-либо чемпионстве сейчас бессмысленно говорить», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

Также эксперт отметил, что «Зенит» всегда силён, поэтому списывать со счетов команду из Санкт-Петербурга нельзя.

После пяти туров РПЛ «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице и опережает шестой «Спартак» на одно очко. Свои следующие матчи команды проведут 26 августа. «Зенит» встретится с «Уралом», а «Спартак» померится силами с «Ахматом».   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Люк Уилкшир
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