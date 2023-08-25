Клубы Саудовской Аравии отказались от покупки нападающего «Спартака»

Ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон не переедет в чемпионат Саудовской Аравии. Клубы, которые проявляли интерес к форварду, отказались от трансфера игрока.

«Николсона не будет в Саудовской Аравии. «Абха» и другие клубы отказались от покупки игрока «Спартака», - приводит слова источника «Матч ТВ».

Ранее в СМИ также сообщалось, что в услугах Николсона заинтересован английский «Уотфорд».

Шамар пополнил ряды «красно-белых» в 2021 году, заключив трудовое соглашение до середины 2026 года. В общей сложности центральный нападающий сыграл за «народную команду» 43 поединка и отметился 12 забитыми мячами.