Тренер «Зенита»: «Мы на правильном пути, победа над «Спартаком» это показала»

Тренер петербургского «Зенита» по физподготовке Иван Карминати высказался о выступлении команды на старте нового сезона Российской премьер-лиги.

«Зенит» - команда с крепкой психологией и главным тренером, который контролирует ситуацию в раздевалке. Мы находимся на правильном пути. Победа над «Спартаком» это показала», - передает слова Карминати издание «Спорт-Экспресс».

В последнем матче «сине-бело-голубые» одержали гостевую победу над московским «Спартаком» со счетом 3:1. После пяти туров подопечные Сергея Семака с десятью набранными баллами занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем поединке питерцы встретятся с «Уралом».