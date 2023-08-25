Тренер «Зенита»: «Вендел способен заиграть в любом европейском чемпионате»

Тренер Иван Карминати, который отвечает за физическую подготовку игроков петербургского «Зенита», высказался о текущих кондициях бразильского полузащитника команды Вендела.

«Человек способен заиграть в любом европейском чемпионате. Но даже ему нужно время, чтобы вкатиться в сезон. Как только Вендел почувствовал вкус большого футбола, так сразу себя проявил», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 25-летний полузащитник поучаствовал в трех поединках за петербургскую команду, записав на свой счет два забитых мяча.