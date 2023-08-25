«Марсель» сомневается в необходимости трансфера Изидора

«Марсель» до сих пор не сделал «Локомотиву» официального предложения о покупке нападающего Вильсона Изидора.

По информации издания Sport24, французский клуб сомневается в трансфере Изидора, поэтому переговоры между «Локомотивом» и «Марселем» застопорились.

В нынешнем сезоне 22-летний Изидор провёл за «железнодорожников» шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает французского нападающего в 6 миллионов евро.

Напомним, Изидор перешёл в «Локомотив» в январе 2022 года. Ранее он выступал за «Монако», «Стад Лаваль» и клуб «Бастия Борго».