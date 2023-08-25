Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Марсель» сомневается в необходимости трансфера Изидора

25 Августа 2023 • 09:30 Комментировать
Сочи
...
Локомотив Москва
1 2.35 X 3.65 2 2.85
27.08 20:00

«Марсель» до сих пор не сделал «Локомотиву» официального предложения о покупке нападающего Вильсона Изидора.

По информации издания Sport24, французский клуб сомневается в трансфере Изидора, поэтому переговоры между «Локомотивом» и «Марселем» застопорились.

В нынешнем сезоне 22-летний Изидор провёл за «железнодорожников» шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает французского нападающего в 6 миллионов евро.   

Напомним, Изидор перешёл в «Локомотив» в январе 2022 года. Ранее он выступал за «Монако», «Стад Лаваль» и клуб «Бастия Борго».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марсель Вильсон Изидор трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.08.23 в 17:30
Оренбург Оренбург
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.95 4.10 1.88
Видео
25.08.23 в 20:00
Факел Факел
Краснодар Краснодар
3.65 3.70 2.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Августа
09:39 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита»: «Мы на правильном пути, победа над «Спартаком» это показала»
09:34 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита»: «Вендел способен заиграть в любом европейском чемпионате»
09:30 · Россия. Премьер-лига
«Марсель» сомневается в необходимости трансфера Изидора
09:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк сообщил об интересе к Конате со стороны итальянского клуба
09:00 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» оценили игру Марио Фернандеса
05:30 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Урал» даст бой «Зениту»
05:15 · Россия. Премьер-лига
Александр Хаджи: «Спартак» должен обыгрывать «Ахмат» с разницей в как минимум два мяча»
24 Августа
23:55 · Россия. Премьер-лига
Гогличидзе — о матче против ЦСКА: «Нужно выкладываться на все сто процентов»
23:49 · Россия. Премьер-лига
Новый тренер «Оренбурга» Деограсия поделился ожиданиями от матча против ЦСКА
23:23 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА подпишет защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена слухи
23:10 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль до конца недели станет игроком «Динамо» слухи
22:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ветеран ЦСКА Пономарёв: Щенникову нужно соглашаться на предложение «Торпедо»
21:47 · Россия. Премьер-лига
Пресс-служба «Сочи»: «Все службы стадиона и клуба работают в штатном режиме»
21:40 · Россия. Премьер-лига
«Болонья» хочет взять Николсона в аренду слухи
21:39 · Кубок России
Матч «Сочи» — ЦСКА может быть перенесён в Краснодар
Все новости
Рекомендуем