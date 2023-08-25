Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Селюк сообщил об интересе к Конате со стороны итальянского клуба

25 Августа 2023 • 09:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
1 1.68 X 4.15 2 4.60
26.08 19:30

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, сообщил об интересе итальянского клуба к своему клиенту.

«Все хотят Конате, но «Ахмат» не хочет его отдавать. Скажу больше, сегодня его конкретно хотел клуб Серии А, но итальянцы готовы сделать примерно такое же предложение, которое «Ахмат» уже отклонил», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

Также агент не исключил того, что потенциальный покупатель Конате может вернуться с более выгодным для «Ахмата» предложением.

В текущем сезоне Конате провёл за «Ахмат» семь матчей, в которых забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 2 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк мохамед конате Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.08.23 в 17:30
Оренбург Оренбург
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.95 4.10 1.88
Видео
25.08.23 в 20:00
Факел Факел
Краснодар Краснодар
3.65 3.70 2.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Августа
09:39 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита»: «Мы на правильном пути, победа над «Спартаком» это показала»
09:34 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита»: «Вендел способен заиграть в любом европейском чемпионате»
09:30 · Россия. Премьер-лига
«Марсель» сомневается в необходимости трансфера Изидора
09:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк сообщил об интересе к Конате со стороны итальянского клуба
09:00 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» оценили игру Марио Фернандеса
05:30 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Урал» даст бой «Зениту»
05:15 · Россия. Премьер-лига
Александр Хаджи: «Спартак» должен обыгрывать «Ахмат» с разницей в как минимум два мяча»
24 Августа
23:55 · Россия. Премьер-лига
Гогличидзе — о матче против ЦСКА: «Нужно выкладываться на все сто процентов»
23:49 · Россия. Премьер-лига
Новый тренер «Оренбурга» Деограсия поделился ожиданиями от матча против ЦСКА
23:23 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА подпишет защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена слухи
23:10 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль до конца недели станет игроком «Динамо» слухи
22:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ветеран ЦСКА Пономарёв: Щенникову нужно соглашаться на предложение «Торпедо»
21:47 · Россия. Премьер-лига
Пресс-служба «Сочи»: «Все службы стадиона и клуба работают в штатном режиме»
21:40 · Россия. Премьер-лига
«Болонья» хочет взять Николсона в аренду слухи
21:39 · Кубок России
Матч «Сочи» — ЦСКА может быть перенесён в Краснодар
Все новости
Рекомендуем