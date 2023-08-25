Агент Селюк сообщил об интересе к Конате со стороны итальянского клуба

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, сообщил об интересе итальянского клуба к своему клиенту.

«Все хотят Конате, но «Ахмат» не хочет его отдавать. Скажу больше, сегодня его конкретно хотел клуб Серии А, но итальянцы готовы сделать примерно такое же предложение, которое «Ахмат» уже отклонил», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

Также агент не исключил того, что потенциальный покупатель Конате может вернуться с более выгодным для «Ахмата» предложением.

В текущем сезоне Конате провёл за «Ахмат» семь матчей, в которых забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 2 миллиона евро.