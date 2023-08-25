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В «Зените» оценили игру Марио Фернандеса

25 Августа 2023 • 09:00 Комментировать

Тренер петербургского «Зенита» по физической подготовке Иван Карминати высказался о защитнике команды Марио Фернандесе, перешедшем в команду этим летом.

«Это большой профессионал с огромным опытом. Марио поступательно набирает обороты. Против «Спартака» он, как мне кажется, действовал крайне полезно для всей команды», - приводит слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Фернандес пополнил ряды петербургского коллектива в середине прошлого месяца, заключив контракт до конца июня 2024 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Марио сыграл четыре матча, в которых не сделал результативных действий.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Марио Фернандес Иван Карминати
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