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«Факел» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

25 Августа 2023 • 19:30 Комментировать
Факел
0:0
Краснодар
перерыв

В шестом туре чемпионата России по футболу встречаются «Факел» и «Краснодар».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Факел0:0Краснодар
Гудиев ВиталийЧеров ВасилийБожин СергейКудряшов ФёдорМастерной ВладиславМендель АндрейКвеквескири ИраклийАльшин ИльнурМоцпан НикитаМаксимов МаксимАппаев Хызыр
Запасные: Суслов КириллДолгов АлександрДоровских ВячеславБагамаев АбдулаЯкимов ВячеславМарков ЕвгенийЯколиш АнтониоБрызгалов СергейКалинин ИгорьИвлев АндрейБеленов АлександрИвахнов Матвей
Сафонов МатвейВолков Сергей ЕвгеньевичКайо ПанталеаоАлонсо ХуниорАрутюнян ГеоргийКривцов НикитаЧерников АлександрСперцян ЭдуардБатчи ЖоауКордоба ДжонКади
Запасные: Петров СергейТормена ВиторБаньяц МихайлоОлусегун ДжуниорОлаcа ЛукасАгкацев СтаниславЛенини ПинаКобнан МозесАхметов ИльзатСафронов РоманЭктов АлександрКокшаров Александр
25 августа. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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ФАКЕЛ КРАСНОДАР
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