«Факел» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В шестом туре чемпионата России по футболу встречаются «Факел» и «Краснодар».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Факел - Краснодар
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Протокол игры
Гудиев Виталий•Черов Василий•Божин Сергей•Кудряшов Фёдор•Мастерной Владислав•Мендель Андрей•Квеквескири Ираклий•Альшин Ильнур•Моцпан Никита•Максимов Максим•Аппаев Хызыр
Сафонов Матвей•Волков Сергей Евгеньевич•Кайо Панталеао•Алонсо Хуниор•Арутюнян Георгий•Кривцов Никита•Черников Александр•Сперцян Эдуард•Батчи Жоау•Кордоба Джон•Кади
25 августа. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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