«Оренбург» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В шестом туре чемпионата России по футболу встречаются «Оренбург» и ЦСКА.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Оренбург - ЦСКА Москва
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Протокол игры
Сысуев Николай•Адамов Арсен•Перес Матиас•Гойкович Ренато•Сидоров Максим•Флорентин Сесар Габриэль•Вера Лукас Габриэль•Башич Иван•Ковалёв Юрий•Обухов Владимир•Мансилья Брайан Эсекиэль
Тороп Владислав•Набабкин Кирилл•Виллиан Роша•Мойзес•Глебов Кирилл•Обляков Иван•Зделар Саша•Мухин Максим•Кучаев Константин•Заболотный Антон•Чалов Фёдор
25 августа. Стадион "Газовик".
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