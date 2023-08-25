Объявлен расширенный состав сборной России: новобранцы национальной команды

Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав национальной команды на предстоящий учебно-тренировочный сбор: 36 футболистов из 13 команд, одиннадцать из которых представляют чемпионат России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует расширенный состав сборной России и уделяет особое внимание новобранцам команды.

Общий взгляд

Расширенный список сборной России включает в себя пять голкиперов, десять защитников, шестнадцать полузащитников и пять нападающих. Больше всего представителей «Спартака» и «Локомотива» – по шесть игроков. «Зенит», как и ЦСКА, делегировал троих. Любопытно, что столько же человек из «Урала», который находится в лидерах РПЛ. Четверо из «Краснодара» также подтверждают высокие позиции клуба в чемпионате России. Полностью с составом можно ознакомиться здесь.

Шесть новобранцев

Валерий Георгиевич не изменяет себе, вызывая молодых игроков, которые наиболее ярко показали себя в матчах чемпионата России. Вместе с тем получили вызов и более опытные игроки. При этом любопытно, что практически все юные новобранцы представляют «Краснодар», а более старшие – «Урал».

Шесть новобранцев национальной сборной:

защитники

Сергей Волков («Краснодар», 20 лет, 2 млн евро)

Виктор Александров («Пари НН», 21 год, 900 тыс. евро)

полузащитники

Александр Черников («Краснодар», 23 года, 2,5 млн евро)

Никита Кривцов («Краснодар», 21 год, 2,8 млн евро)

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Александр Юшин («Урал», 28 лет, 900 тыс. евро)

Андрей Егорычев («Урал», 30 лет, 800 тыс. евро)

Чем же они заслужили право вызова?

Новобранцы с Урала

Двое из троих игроков «Урала» впервые приглашены на сборы с национальной командой. 28-летний Александр Юшин в текущем сезоне провёл пять матчей (80% в основном составе) за коллектив из Екатеринбурга, в которых отметился одной голевой передачей. За свою карьеру Юшин не отыграл и сорока матчей в РПЛ, но его рост поступателен. Ещё полтора года назад он защищал цвета «Нефтехимика», в котором проявил себя с лучшей стороны, отметившись 18 мячами за сезон-2021/2022.

Андрей Егорычев заслужил свой первый вызов в национальную команду в 30 лет. Пойдёт по стопам Константина Зырянова? Хотелось бы. В этом сезоне Егорычев отметился двумя забитыми мячами. Столько же он забил за 21 матч прошлого чемпионата, а больше в карьере за сезон (6 мячей) забивал только во Второй лиге в новотроицкой «Носте».

Новобранцы с Юга

Три игрока из «Краснодара» – вероятно, будущее сборной России. Самому старшему из них 23 года. Александр Черников и Сергей Волков являются воспитанниками системы Сергея Галицкого. Никита Кривцов прошёл все сложности любительского футбола и матчей Второй лиги, а в «Краснодаре» оказался только 2 года назад. Все трое провели 100% поединков текущего сезона в стартовом составе. К тому же «Краснодар» пропустил меньше всех в лиге – всего два мяча за пять матчей.

Ещё один новобранец сборной России – Виктор Александров – выступает за клуб из родного города «Пари НН». За год его трансферная стоимость увеличилась более чем в два раза – с 400 до 900 тыс. евро. Цепкий защитник в четырёх сыгранных турах успел заработать дисквалификацию, но спишем это на юный возраст. Александров явно вызван с большим авансом на будущее.

Сентябрьский сбор пройдёт с 4 по 12 сентября. И если со списком игроков всё ясно, то пока непонятно, с кем будем играть. Среди соперников подопечных Валерия Карпина значится Катар. Успеют ли договориться ещё с кем-то? В любом случае будет интересно понаблюдать за национальной командой, которая не играла с марта, а также за её потенциальными новобранцами.

Количество игроков из клубов, которые попали в расширенный состав сборной России

Клуб Кол-во игроков «Спартак» 6 «Локомотив» 6 «Краснодар» 4 «Динамо» 4 «Урал» 3 ЦСКА 3 «Зенит» 3 «Ростов» 2 «Пари НН» 1 «Крылья Советов» 1 «Сочи» 1 «Монако» 1 «Аталанта» 1

Константин Лицин