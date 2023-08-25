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Тарханов: «Урал» даст бой «Зениту»

25 Августа 2023 • 05:30 Комментировать
Зенит
...
Урал
26.08 15:00

В шестом туре российского чемпионата «Уралу», который недавно обыграл «Спартак», предстоит сыграть с питерским «Зенитом» - другим фаворитом чемпионата. Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов считает, что «Урал» обязательно даст бой гранду российского футбола, кроме того, ему известны слабости «Зенита», которыми мог бы воспользоваться «Урал».

- «Урал» однозначно навяжет бой. Другой вопрос – удастся ли ему увезти очки из Санкт-Петербурга или нет. Все-таки играют в Питере, и «Зенит» как команда по всем показателям превосходит гостей, - цитирует слова Тарханова Rusfootball.info.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Александр Тарханов
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