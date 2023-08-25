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Александр Хаджи: «Спартак» должен обыгрывать «Ахмат» с разницей в как минимум два мяча»

25 Августа 2023 • 05:15 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
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26.08 19:30

Экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи считает, что московский клуб должен обязательно реабилитироваться в шестом туре чемпионата России после того, как были проиграны два матча кряду.

Более того, Хаджи не сомневается, что «Спартак» снова пропустит хотя бы мяч - а значит, забивать нужно будет как минимум дважды, чего он своему бывшему клубу и желает.

- Чтобы реабилитировать себя, мы должны выигрывать с разницей минимум в два мяча. С учетом того, что мы в каждой игре пропускаем, для победы нужно забить грозненцам минимум два гола, - цитирует слова Хаджи Rusfootball.info.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Хаджи
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СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
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