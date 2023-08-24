Гогличидзе — о матче против ЦСКА: «Нужно выкладываться на все сто процентов»

Защитник «Оренбурга» Лео Гогличидзе поделился планом на матч шестого тура Российской премьер-лиги против столичного ЦСКА.

«Нужно будет выкладываться на все сто процентов, в прошлом матче мы этого не сделали. Нам нужно добавить концентрации в обороне, а в атаке у нас есть футболисты, способные использовать момент», — заявил Гогличидзе, чьи слова приводит «Матч ТВ». Воспитанник «Краснодара» отметил, что его команда будет делать акцент на оборонительных действиях и дисциплине, что приведёт к успеху против «армейцев».

Напомним, что встреча шестого тура Премьер-лиги между «Оренбургом» и ЦСКА пройдёт в пятницу, 25 августа. Ранее коллективы встречались в рамках Кубка России, и подопечные Владимира Федотова выиграли со счётом 6:0.