Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гогличидзе — о матче против ЦСКА: «Нужно выкладываться на все сто процентов»

24 Августа 2023 • 23:55 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
1 4.05 X 4.05 2 1.80
Через 16 ч. 8 мин.

Защитник «Оренбурга» Лео Гогличидзе поделился планом на матч шестого тура Российской премьер-лиги против столичного ЦСКА.

«Нужно будет выкладываться на все сто процентов, в прошлом матче мы этого не сделали. Нам нужно добавить концентрации в обороне, а в атаке у нас есть футболисты, способные использовать момент», — заявил Гогличидзе, чьи слова приводит «Матч ТВ». Воспитанник «Краснодара» отметил, что его команда будет делать акцент на оборонительных действиях и дисциплине, что приведёт к успеху против «армейцев».

Напомним, что встреча шестого тура Премьер-лиги между «Оренбургом» и ЦСКА пройдёт в пятницу, 25 августа. Ранее коллективы встречались в рамках Кубка России, и подопечные Владимира Федотова выиграли со счётом 6:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Оренбург Лео Гогличидзе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.08.23 в 17:30
Оренбург Оренбург
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.95 4.10 1.88
Видео
25.08.23 в 20:00
Факел Факел
Краснодар Краснодар
3.65 3.70 2.05
Видео
Все матчи
Новости
24 Августа
23:55 · Россия. Премьер-лига
Гогличидзе — о матче против ЦСКА: «Нужно выкладываться на все сто процентов»
23:49 · Россия. Премьер-лига
Новый тренер «Оренбурга» Деограсия поделился ожиданиями от матча против ЦСКА
23:23 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА подпишет защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена слухи
23:10 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль до конца недели станет игроком «Динамо» слухи
22:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ветеран ЦСКА Пономарёв: Щенникову нужно соглашаться на предложение «Торпедо»
21:47 · Россия. Премьер-лига
Пресс-служба «Сочи»: «Все службы стадиона и клуба работают в штатном режиме»
21:40 · Россия. Премьер-лига
«Болонья» хочет взять Николсона в аренду слухи
21:39 · Кубок России
Матч «Сочи» — ЦСКА может быть перенесён в Краснодар
21:29 · Россия. Премьер-лига
Давила сможет дебютировать за ЦСКА в матче с «Оренбургом»
21:21 · Россия. Премьер-лига
Агент - о Чавесе: Он быстро адаптируется в «Динамо»
21:19 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: Рано или поздно эпоха «Зенита» закончится
21:07 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму «Уотфорд» предложил «Спартаку» за Николсона слухи
20:59 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Спартака» Соболев: Горд быть частью самого великого и титулованного клуба
20:59 · Россия. Премьер-лига
​Факел – Краснодар: прогноз на матч чемпионата России – 25 августа 2023
20:50 · Россия. Премьер-лига
​Оренбург - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России – 25 августа 2023
Все новости
Рекомендуем