Новый тренер «Оренбурга» Деограсия поделился ожиданиями от матча против ЦСКА

Новый наставник «Оренбурга» Давид Деограсия поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура Российской премьер-лиги против ЦСКА.

«Каждый матч — это новая история. Постараемся, чтобы она не повторялась, сделаем все возможное. Нам нужно выложиться на сто процентов, использовать все свои шансы», — заявил главный тренер клуба РПЛ в интервью «Матч ТВ». По словам Деограсии, ЦСКА является большим коллективом, против которого «Оренбург» попытается себя проявить.

Напомним, что Давид Деограсия сменил на посту наставника Иржи Ярошика, который был уволен после пяти туров Премьер-лиги. Ранее в поединке Кубка России «Оренбург» уступил ЦСКА со счётом 0:6.