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Деменко: «Краснодар» не выглядит явным фаворитом в матче с «Факелом» эксклюзив

24 Августа 2023 • 23:55 Комментировать
Факел
...
Краснодар
Через 18 ч. 27 мин.

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Факелом» и «Краснодаром».

«Скажу честно, «Краснодар» не выглядит явным фаворитом. Даже несмотря на то, что команда идёт на первом месте в чемпионате. «Факел» будет стараться доказать. Понятно, что «Краснодар» сейчас смотрится сильнее по всем аспектам. Но любая команда может дать бой. А «Факел» - это непростая команда. Я жду напряжённый матч. Эту команду можно назвать тяжёлой.

Евсеев сам по себе боец такой. И команду он боевую создаёт. «Краснодару» будет очень нелегко. Очень важно будет забить первыми. «Факел» навязывает конкуренцию оппонентам за счёт самоотдачи, физики и борьбы. Это очень важно тоже», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Краснодар Максим Деменко
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ФАКЕЛ КРАСНОДАР
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