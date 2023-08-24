Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Факелом» и «Краснодаром».

«Скажу честно, «Краснодар» не выглядит явным фаворитом. Даже несмотря на то, что команда идёт на первом месте в чемпионате. «Факел» будет стараться доказать. Понятно, что «Краснодар» сейчас смотрится сильнее по всем аспектам. Но любая команда может дать бой. А «Факел» - это непростая команда. Я жду напряжённый матч. Эту команду можно назвать тяжёлой.

Евсеев сам по себе боец такой. И команду он боевую создаёт. «Краснодару» будет очень нелегко. Очень важно будет забить первыми. «Факел» навязывает конкуренцию оппонентам за счёт самоотдачи, физики и борьбы. Это очень важно тоже», - сказал Деменко.