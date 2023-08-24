Московский ЦСКА подпишет контракт с защитником бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Келвеном, об этом сообщает UOL.

По данным источника столичный клуб заплатит за 22-летнего футболиста 4,2 миллиона евро.

Контракт Келвена с «Атлетико Паранаэнсе» рассчитан до 29 февраля 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

В нынешнем сезоне крайний защитник принял участие в 41 игре, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами и семью результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее «армейцы» заключили контракт с чилийским нападающим Виктором Давилой.