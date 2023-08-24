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Карраскаль до конца недели станет игроком «Динамо» слухи

24 Августа 2023 • 23:10 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
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Через 17 ч. 32 мин.

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль до конца нынешней недели станет игроком московского «Динамо».

По данным «Спорт-Экспресса», все финансовые вопросы между сторонами были закрыты, и в ближайшее время игрок пройдёт медицинский осмотр, после чего подпишет долгосрочный контракт с «бело-голубыми».

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что «Динамо» заплатит ЦСКА за трансфер игрока национальной сборной Колумбии семь миллионов евро (5,5 миллионов + 1,5 миллиона в виде бонусов).

В текущем сезоне 25-летний футболист не появлялся на поле. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Хорхе Карраскаль
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