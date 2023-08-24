Пресс-служба «Сочи»: «Все службы стадиона и клуба работают в штатном режиме»

Пресс-служба футбольного клуба «Сочи» подтвердила проведение матча шестого тура Премьер-лиги против «Локомотива» на стадионе «Фишт».

«Все службы стадиона и клуба работают в штатном режиме при подготовке к матчу с «Локомотивом», — приводит слова пресс-службы «южан» «Матч ТВ». Также сообщается, что комиссия Премьер-лиги дала рекомендации относительно восстановления газона на стадионе «Фишт».

Напомним, что «Сочи» примет «Локомотив» во встрече шестого тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 27 августа. Ранее появилась информация, что матч Кубка России против ЦСКА может быть перенесён в Краснодар.