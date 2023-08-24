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«Болонья» хочет взять Николсона в аренду слухи

24 Августа 2023 • 21:40 Комментировать

«Болонья» хочет взять в аренду у московского «Спартака» нападающего Шамара Николсона, об этом сообщает TuttoMercatoWeb.

По данным источника, российская команда хочет получить за форварда шесть миллионов евро, однако итальянцы настроены взять ямайца в аренду до конца нынешнего сезона с включённой в соглашение опцией выкупа.

Контракт 26-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро. 

Николсон на данный момент не заявлен за столичный клуб на сезон-2023/24 Российской премьер-лиги. 

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Болонья Спартак Москва Шамар Николсон
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