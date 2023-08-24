Давила сможет дебютировать за ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что мексиканская сторона подтвердила переход нападающего Виктора Давилы в международной системе регистрации трансферов, теперь ожидается подтверждение со стороны РФС.

«Из-за разницы во времени не было возможным сделать сегодня. Завтра в первой половине дня игрок будет заявлен и сможет принять участие в матче», - написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Поединок между «Оренбургом» и столичным клубом состоится завтра, 25 августа, на стадионе «Газовик». Начало - в 17:30 по московскому времени.