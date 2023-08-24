Агент - о Чавесе: Он быстро адаптируется в «Динамо»

Агент полузащитника сборной Мексики Луиса Чавеса Клаудио Курти высказался об адаптации игрока в московском «Динамо».

«Процесс адаптации в другой стране — это нормальная ситуация. Чавес быстро адаптируется в «Динамо». Всё будет хорошо», - приводит слова Курти «Чемпионат».

Сегодня, 24 августа, Чавес прилетел в Москву для прохождения медицинского обследования перед переходом в столичный клуб.

По данным СМИ, мексиканец подпишет долгосрочный контракт, который будет рассчитан на ближайшие четыре года.

Напомним, ять Чавес принимал участие в прошедшем в прошлом году чемпионате мира в Катаре.