Червиченко: Рано или поздно эпоха «Зенита» закончится

Бывший президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко высказался о гегемонии петербургского «Зенита» в российском футболе.

«Рано или поздно питерская эпоха закончится, кто‑то другой займёт этот трон. Во всех странах было и есть подобное. Во Франции был «Лион», потом пришли деньги в «ПСЖ», и теперь парижане многие годы побеждают в чемпионате», — заявил известный функционер в интервью «Матч ТВ». По его мнению, следующим гегемоном отечественного футбола будет самая богатая команда, приведя пример «Спартака» в 90-х годах прошлого столетия, не исключив возможность чемпионства команды-выскочки.

Напомним, что последние пять сезонов Российской премьер-лиги выиграл петербургский «Зенит». В нынешнем сезоне чемпионата «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 13 очками после пяти туров.