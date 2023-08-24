Стало известно, какую сумму «Уотфорд» предложил московскому «Спартаку» за трансфер нападающего Шамара Николсона.

Как сообщает Metaratings.ru, английский клуб предложил за ямайца 1,1 миллиона евро, а его зарплата снизилась бы в четыре раза.

Напомним, что форвард не заявлен за «Спартак» для участия в РПЛ в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.

Николсон перешёл в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» за восемь миллионов евро.