Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Спартака» Соболев: Горд быть частью самого великого и титулованного клуба

24 Августа 2023 • 20:59 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
1 1.68 X 4.15 2 4.60
26.08 19:30

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о том, что преодолел отметку в 50 забитых мячей за столичный клуб.

Форвард отметил, что горд быть частью самого великого и титулованного клуба России.

«Эта отметка в 50 мячей, я уверен, только начальная ступень. Всё ещё впереди. Спасибо всем за поздравления», - написал Соболев в своём телеграм-канале.

26-летний футболист пополнил ряды столичного клуба летом 2020 года. Для достижения данной отметки Соболеву понадобилось провести 109 игр. Также на его счету 25 результативных передач партнёрам по команде. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.08.23 в 17:30
Оренбург Оренбург
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.95 4.10 1.88
Видео
25.08.23 в 20:00
Факел Факел
Краснодар Краснодар
3.65 3.70 2.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Августа
21:07 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму «Уотфорд» предложил «Спартаку» за Николсона слухи
20:59 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Спартака» Соболев: Горд быть частью самого великого и титулованного клуба
20:59 · Россия. Премьер-лига
​Факел – Краснодар: прогноз на матч чемпионата России – 25 августа 2023
20:50 · Россия. Премьер-лига
​Оренбург - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России – 25 августа 2023
20:41 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Испанская тренерская школа на голову сильнее российской»
20:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
Андрей Афанасьев оценил возможный переход Щенникова в «Торпедо»
20:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Альваро Джало прокомментировал слухи об интересе «Зенита» эксклюзив
20:01 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» отклонил «смехотворное» предложение из Англии по Николсону
19:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Клотет не включил украинца в заявку «Торпедо» из-за хорошего настроения после поражений
19:54 · Россия. Премьер-лига
Салихова — о попадании игроков «Спартака» в сборную России: «Я рада за наших парней»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Динамо» Чавес назвал свои ключевые качества на поле
19:38 · Россия. Премьер-лига
​Чавес: «Слышал о водке и медведях»
19:32 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов отреагировал на тренировки Дзагоева на базе ЦСКА
19:31 · Россия. Премьер-лига
​Чавес: «Сначала нужно выучить английский, потом – русский»
19:27 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: Николсона нужно продавать, если дают хорошие деньги
Все новости
Рекомендуем