Форвард «Спартака» Соболев: Горд быть частью самого великого и титулованного клуба

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о том, что преодолел отметку в 50 забитых мячей за столичный клуб.

Форвард отметил, что горд быть частью самого великого и титулованного клуба России.

«Эта отметка в 50 мячей, я уверен, только начальная ступень. Всё ещё впереди. Спасибо всем за поздравления», - написал Соболев в своём телеграм-канале.

26-летний футболист пополнил ряды столичного клуба летом 2020 года. Для достижения данной отметки Соболеву понадобилось провести 109 игр. Также на его счету 25 результативных передач партнёрам по команде.