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Рианчо: «Испанская тренерская школа на голову сильнее российской»

24 Августа 2023 • 20:41 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
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26.08 19:30

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо назвал причину, из-за которой Гильермо Абаскаль управляет «красно-белыми».

«Испанская тренерская школа на голову сильнее российской, поэтому в «Спартаке» работает Гильермо, а не кто-то из россиян. Или не было подходящей по статусу кандидатуры на момент назначения», — заявил экс-тренер московского коллектива, чьи слова приводит «РБ Спорт». По мнению специалиста, руководство «Спартака» слабо верит в отечественных специалистов, поскольку пять из шести прошлых наставников «красно-белых» были иностранцами.

Напомним, что после пяти туров Премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля находятся на шестой строчке в турнирной таблице, набрав девять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рауль Рианчо Гильермо Абаскаль
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