Уго Кахуда, представитель полузащитника португальской «Браги» Альваро Джало, прокомментировал слухи об интересе петербургского «Зенита».

«Сейчас он находится в середине борьбы за место в групповом этапе Лиги чемпионов, не время говорить о таком. Альваро должен быть полностью сфокусирован на следующих важнейших играх», — заявил агент хавбека специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что ранее появилась информация об интересе «сине-бело-голубых» к Джало после неудачи с подписанием Давида Нереса из «Бенфики». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего полузащитника «Браги» в два с половиной миллиона евро.