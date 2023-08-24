​«Спартак» отклонил «смехотворное» предложение из Англии по Николсону

Гильермо Абаскаль не рассчитывает на Шамара Николсона, и ямайский форвард может покинуть «Спартак» до закрытия летнего трансферного окна. В последнее время Николсона слухи связывали с «Уотфордом». Тем не менее, «красно-белые» отклонили предложение «шершней» по 26-летнему игроку. Об этом рассказывает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси».

По данным источника, предложение от «Уотфорда» было «смехотворным». В «Спартаке» даже не стали рассматривать этот вариант всерьёз.

Всего за «Спартак» Шамар Николсон провёл 43 матча. В них форвард забил 12 голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.