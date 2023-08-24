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Салихова — о попадании игроков «Спартака» в сборную России: «Я рада за наших парней»

24 Августа 2023 • 19:54 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
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26.08 19:30

Зарема Салихова, супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала попадание шести футболистов «красно-белых» в расширенных состав сборной России.

«Я рада за наших парней. Жаль, что Пруцев не попал в сборную. Малышев сказал, что «Спартак» — базовый клуб сборной? Да, такая стратегия была у Луки Каттани», — приводит слова Салиховой Sport24.

Салихова вспомнила, что весной прошлого года «Спартак» набирал очки, когда на поле выходили 10 россиян, но за последние трансферные окна клуб ничего не сделал для закрепления статуса базовой команды сборной.

Предстоящий матч «Спартак» проведет 26 августа против «Ахмата» в рамках шестого тура чемпионата России.

Стал известен расширенный состав сборной России на сентябрьские сборы

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Лука Каттани Зарема Салихова
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СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
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