Новичок «Динамо» Чавес назвал свои ключевые качества на поле

Мексиканский новичок столичного «Динамо» Луис Чавес назвал свои ключевые качества на футбольном поле.

«Я игрок, который любит интенсивный футбол, удары по воротам и работоспособность», — заявил участник последнего чемпионата мира, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее в пресс-службе «бело-голубых» подтвердили, что Луис Чавес пройдёт медицинское обследование в пятницу, 25 августа. Официальная презентация хавбека запланирована на воскресенье. Сообщалось, что контракт бывшего игрока местной «Пачуки» будет рассчитан на четыре сезона.