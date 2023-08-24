​Чавес: «Слышал о водке и медведях»

Полузащитник Луис Чавес, который на днях станет футболистом московского «Динамо», ответил на вопрос насчёт стереотипов о России.

«Стереотипы о России? Слышал о водке и медведях», - сказал Чавес, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Луису Чавесу 27 лет, ранее он выступает исключительно в родной Мексике.

В настоящий момент «Динамо» готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Рубина». Команды сыграют в субботу, 26 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:30 по московскому времени.

В пяти прошедших турах Премьер-лиги «Динамо» набрало десять очков и занимает третье место в таблице.