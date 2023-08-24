Чепчугов отреагировал на тренировки Дзагоева на базе ЦСКА

Бывший вратарь столичного ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал тренировки экс-игрока «армейцев» Алана Дзагоева на базе клуба.

«Это радостная новость, других мнений быть не может! Каждый футболист, который был в семье ЦСКА, хочет вернуться в клуб, я уверен в этом», — заявил голкипер, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». Также Чепчугов обратился к полузащитнику, пожелав ему здоровья и напомнив о краткосрочности карьеры футболиста.

Ранее Алан Дзагоев рассказал, что поддерживает форму на базе ЦСКА. Экс-хавбек российской сборной является свободным агентом после ухода из «Рубина».