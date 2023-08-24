​Чавес: «Сначала нужно выучить английский, потом – русский»

Полузащитник Луис Чавес, который в скором времени будет представлен как игрок «Динамо», ответил на вопрос об изучении языка после трансфера.

«Сначала мне нужно выучить английский, чтобы общаться со всеми. А потом буду учить русский, чтобы общаться со своими одноклубниками», - сказал Чавес, чьи слова приводит ТАСС.

«Динамо» в пяти прошедших турах Премьер-лиги набрало 10 очков. Команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице.

Ближайшую игру чемпионата «Динамо» проведёт в субботу, 26 августа, - против «Рубина» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.