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Гладилин: Николсона нужно продавать, если дают хорошие деньги

24 Августа 2023 • 19:27 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
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26.08 19:30

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Гладилин дал комментарий относительно возможного ухода Шамара Николсона из московского клуба.

«Конечно, его нужно продавать. Если за Шамара дают хорошие деньги, то тут даже думать не нужно – продавать! Он не игрок стартового состава, а игрок ротации. А у нас есть молодые ребята, которые его могут на этом месте заменить», – заявил эксперт, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По его мнению, хорошей заменой ямайцу может стать Павел Мелёшин, а средства, вырученные от продажи форварда, нужно потратить на новые трансферы.

Напомним, что ранее появилась информация об интересе «Уотфорда» к Шамару Николсону, который выступает в футболке «Спартака» с 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего нападающего в четыре с половиной миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Шамар Николсон
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