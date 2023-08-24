Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Чавес – о «Динамо»: «Нравится манера игры, которую ставит тренер»

24 Августа 2023 • 19:25 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
26.08 17:30

Полузащитник Луис Чавес переходит в «Динамо». 27-летний мексиканский футболист дал комментарий о своём трансфере.

«Честно говоря, не особо много знал о России», - сказал Чавес, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Чавес отметил, что успел посмотреть несколько матчей «Динамо».

«Очень понравились последние матчи, тем более был положительные результат. Нравится манера игры, которую ставит тренер», - сказал Чавес.

Ближайший матч Премьер-лиги «Динамо» проведёт 26 августа – против «Рубина» на выезде. На текущий момент «бело-голубые» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице с десятью очками в активе. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Луис Чавес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН ДИНАМО МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.08.23 в 17:30
Оренбург Оренбург
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.95 4.10 1.88
Видео
25.08.23 в 20:00
Факел Факел
Краснодар Краснодар
3.65 3.70 2.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Августа
20:50 · Россия. Премьер-лига
​Оренбург - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России – 25 августа 2023
20:41 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Испанская тренерская школа на голову сильнее российской»
20:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
Андрей Афанасьев оценил возможный переход Щенникова в «Торпедо»
20:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Альваро Джало прокомментировал слухи об интересе «Зенита» эксклюзив
20:01 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» отклонил «смехотворное» предложение из Англии по Николсону
19:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Клотет не включил украинца в заявку «Торпедо» из-за хорошего настроения после поражений
19:54 · Россия. Премьер-лига
Салихова — о попадании игроков «Спартака» в сборную России: «Я рада за наших парней»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Динамо» Чавес назвал свои ключевые качества на поле
19:38 · Россия. Премьер-лига
​Чавес: «Слышал о водке и медведях»
19:32 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов отреагировал на тренировки Дзагоева на базе ЦСКА
19:31 · Россия. Премьер-лига
​Чавес: «Сначала нужно выучить английский, потом – русский»
19:27 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: Николсона нужно продавать, если дают хорошие деньги
19:25 · Россия. Премьер-лига
​Чавес – о «Динамо»: «Нравится манера игры, которую ставит тренер»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: У ЦСКА будет большое преимущество над «Оренбургом»
18:58 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» нацелился на атакующего хавбека «Браги»
Все новости
Рекомендуем