​Чавес – о «Динамо»: «Нравится манера игры, которую ставит тренер»

Полузащитник Луис Чавес переходит в «Динамо». 27-летний мексиканский футболист дал комментарий о своём трансфере.

«Честно говоря, не особо много знал о России», - сказал Чавес, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Чавес отметил, что успел посмотреть несколько матчей «Динамо».

«Очень понравились последние матчи, тем более был положительные результат. Нравится манера игры, которую ставит тренер», - сказал Чавес.

Ближайший матч Премьер-лиги «Динамо» проведёт 26 августа – против «Рубина» на выезде. На текущий момент «бело-голубые» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице с десятью очками в активе.