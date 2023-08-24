Тихонов: У ЦСКА будет большое преимущество над «Оренбургом»

Легенда «Спартака» Андрей Тихонов высказался в преддверии матча шестого тура чемпионата России, в котором «Оренбург» примет ЦСКА.

«Матч с ЦСКА – тяжелое начало работы для Деограсии. ЦСКА, хоть и проиграл в прошлом туре «Динамо», по игре не выглядел слабее. Здесь у «армейцев» будет большое преимущество», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Матч «Оренбург» - ЦСКА состоится завтра, 25 августа. Игра шестого тура РПЛ должна будет стартовать в 17:30 по московскому времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в подробной текстовой трансляции, которую проведет портал LiveResult.