​«Зенит» нацелился на атакующего хавбека «Браги»

После неудачи с трансфером из «Бенфики» Давида Нереса «Зенит» переключился на другого футболиста из чемпионата Португалии. Как сообщает на своих страницах A Bola, на радаре чемпиона России оказался Альваро Джало из «Браги».

24-летний Джало оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 2,5 миллиона евро. За первую команду «Браги» этот футболист провёл 46 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь голевых передач на партнёров.

Ранее в «Зените» говорили о намерении подписать футболиста на позицию, где играл Малком. Бразилец, как известно, летом перебрался в «Аль-Хиляль».